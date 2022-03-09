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Эстакада через Рублевское шоссе в Москве готова почти на четверть

Виктория Сикерина

Город
Эстакада через Рублевское шоссе в Москве готова почти на четверть
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Северный дублёр Кутузовского проспекта Карта всех событий

Специалисты на 19 процентов завершили строительство эстакады через Рублевское шоссе в столице. Об этом сообщил руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в среду, 9 марта.

Он отметил, что проект возведения северного дублера Кутузовского проспекта является одним из самых масштабных и дорогих в городе. Так, в строительство магистрали вложат свыше 50 миллиардов рублей.

— Сегодня продолжаются работы по сооружению пролетного строения эстакады через Рублевское шоссе. Между опорами 4.1 и 4.2 строители установили ригель — металлическую коробчатую балку высотой почти три метра. Уже построены четыре опоры из 13, на семи устраиваются тела, на еще двух — фундамент. Таким образом, общая готовность объекта составляет 19 процентов, — заявил глава ведомства.

По словам директора «Новой концессионной компании» Дениса Янева, расположенные не над железнодорожными путями ригели специалисты собирают с помощью крана большой грузоподъемности, а после монтируют их на опоры.

— Сначала строители объединили части ригеля на временных опорах в одно целое и уже в собранном виде перенесли на заранее установленные опорные тумбы. В настоящее время ригель находится на 300 миллиметров выше отметки, которую он должен будет занять на постоянных опорах после готовности пролетного строения, — заключил он.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках реконструкции Старо-Рублевского путепровода рабочие построят тоннельное сооружение.

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