«Морг, похороны, куча друзей»: Бурковский поделился воспоминаниями о покойном брате

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский актер Андрей Бурковский поделился воспоминаниями о покойном брате Александре. В интервью артист вспомнил, каким был его младший брат, которому 8 марта могло бы исполниться 37 лет.

Александр погиб 13 лет назад — в январе 2009 года. Трагедия произошла в Шерегеше Кемеровской области на горнолыжном курорте. Брат Бурковского на большой скорости врезался в дерево во время спуска по склону и после умер от полученных травм. Актер во время инцидента был рядом, однако не решился сразу рассказать матери о случившемся.

— Я долго не мог позвонить маме, чтобы сказать ей это. Я послал нашу подругу к маме домой, и как только она подъехала, набрал номер и сообщил. Ее подруга зашла в дом и уже увидела, как Люся — так все называют мою маму — неподвижно сидит за столом и курит. Потом я пытался вывезти тело Саши и восемь часов ехал с ним до Томска. Потом уже как в бреду… Морг, похороны, куча друзей. И они меня пытаются поддержать, что-то сказать очень искренне, как-то взбодрить, но это невозможно, — рассказал актер.

Александр никогда не был знаменит, но провожал его весь Томск — родной город братьев. Все, в том числе сам Бурковский, любили погибшего за его прекрасный характер: актер вспоминал, что брат мог уладить любой конфликт, вовремя уступить и сгладить углы любого разногласия, передает StarHit.

До этого Андрей Бурковский в интервью раскрыл подробности своей семейной жизни.