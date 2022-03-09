Наталья Сергунина: В Москве отреставрируют монумент «Покорителям космоса»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Космопарк Карта всех событий

Специалисты отреставрируют до конца 2023 года один из самых высоких памятников в России — 110-метровый монумент «Покорителям космоса» около ВДНХ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 9 марта.

— За два года будет проделан большой объем работы. Вместе со стелой в порядок приведут расположенный рядом памятник Константину Циолковскому, — сказала представитель мэрии.

Мемориал очистят от загрязнений, устранят сколы и приведут в порядок пластины из титана. Поверхности памятника покроют защитными составами после окончания работ.

Монумент создали по проекту советских архитекторов Александра Колчина, Михаила Барща и скульптора Андрея Файдыш-Крандиевского. Он представляет собой взмывающую ввысь ракету, за которой тянется дымовой шлейф.

По бокам стилобата мемориала на барельефах изображены люди, внесшие вклад в освоение космоса. При этом памятник Сергею Королеву появился на аллее Героев Космоса позже, уже после смерти ученого.

Идея увековечить достижения СССР в космосе появилась в 1957 году, после запуска первого искусственного спутника «Спутник-1». Всесоюзный открытый конкурс на лучший проект будущего обелиска был объявлен спустя год.

Зрители смогли увидеть 365 работ в «Манеже», а победил проект «Народ-созидатель». Королев сыграл важную роль в строительстве памятника: он не только добился поставок дефицитного титана для его создания, но и лично следил за тем, как идут работы.

Открытие мемориала состоялось в октябре 1964 года. Спустя три года вокруг него был разбит парк с мемориальной аллеей Героев Космоса, а 10 апреля 1981 года в стилобатной части монумента открылся Мемориальный музей космонавтики (сейчас — Музей космонавтики).