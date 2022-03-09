Российские ученые предложили новый способ использования стволовых клеток

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Ученые Сибирского государственного медицинского университета совместно с иностранными коллегами предложили новый способ доставки лекарств в организм человека с помощью клеточных технологий.

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) обеспечивают регенерацию костей и других тканей организма, а также могут переносить в патологические участки микроконтейнеры с лекарствами. Это, по словам ученых, может привести к прорыву в области целевой терапии.

Профессор кафедры морфологии и общей патологии СибГМУ Игорь Хлусов заявил, что МСК в теории могут доставлять лекарства, плохо проникающие через тканевые барьеры организма: например, желудочно-кишечный тракт.

— Ученые пытаются также применять другие клетки (например, лейкоциты крови) для внутриклеточной загрузки лекарств в микро- и наноконтейнерах. Но особенность МСК жировой ткани в том, что они могут поглощать большое количество микрокапсул и обладают направленным движением в зону воспаления, — уточнил он.

Ученые смогли насытить МСК микрокапсулами с лекарствами и не нарушить целостность клеток, что позволяет использовать клетки в качестве «поставщика» препаратов в организм человека. В ближайшее время ученые проведут апробацию технологии с лекарствами, передает журнал Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.

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