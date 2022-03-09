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Столичные системы жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме

Виктория Сикерина

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Столичные системы жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московские системы жизнеобеспечения продолжают работать штатно, несмотря на существенное похолодание. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в среду, 9 марта.

В ведомстве отметили, что днем ранее специалисты начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.

— Если вам кажется, что в вашей квартире недостаточно тепло или слишком тепло, вы можете обратиться в управляющую компанию, — говорится в сообщении.

В среду, 9 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода, местами возможны небольшой снег и гололедица. В Москве днем столбики термометров будут показывать от минус шести до минус четырех градусов, а ночью похолодает до минус 16 градусов.

Ранее в Москве и Подмосковье был продлен «желтый» уровень погодной опасности до 10 марта. Из-за гололедицы и ветра синоптики предупреждают об опасной погоде.

Также волна морозов после мартовских праздников накроет всю Центральную Россию. Затем стужа начнет постепенно отступать, а ближе к середине месяца столбики термометров выйдут к мартовским показателям.

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