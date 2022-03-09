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Курс доллара на бирже после открытия торгов подскочил до 113 рублей

Полина Долганова

Сюжет: 

Курс рубля
Экономика
Курс доллара на бирже после открытия торгов подскочил до 113 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс рубля на открытии торгов на Московской бирже слабеет более чем на 2-8 процента в среду, 9 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара при этом подскочил до 113 рублей, а курс евро — до 123,6 рубля.

С 9 марта по 9 сентября 2022 года Банк России вводит временный порядок съема наличной валюты с крупных вкладов. Отмечается, что будет запрещено снимать более десяти тысяч долларов наличными. Об этом сообщается на сайте регулятора. Кроме этого, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах будут сохранены и учтены в валюте вклада.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.

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