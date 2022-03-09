«Очаровательные блондины»: Рудковская поделилась фото подросших сыновей от Плющенко

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская в соцсетях поделилась фото с сыновьями от своего супруга фигуриста Евгения Плющенко.

На снимках старший ребенок звездной пары Саша обнимает сидящего на столе малыша Арсения. Мальчишки позируют рядом с букетом розовых тюльпанов. Таким образом продюсер поздравила подписчиц с праздником 8 марта.

— Дорогие и самые красивые, добрые, мудрые и любимые! Девочки, девушки, женщины — с праздником! Эти весенние тюльпаны для всех вас! Только мира, добра, счастья и удачи во всех ваших начинаниях, всех обняли, — написала Рудковская на личной странице в Instagram.

Фолловеры знаменитости отметили, что младший сын Рудковской заметно повзрослел и стал похож на маму.

«Милота»; «С 8 Марта! Арсений на вас очень похож»; «Такие милые очаровательные блондины», — прокомментировали снимок поклонники звездного семейства.

Накануне Рудковская поделилась редким фото с сыновьями от бывшего мужа, бизнесмена Виктора Батурина. На снимке с супругом Евгением Плющенко звезда позировала на лужайке в саду. В кадре также оказались Саша, также известный как Гном Гномыч, и сыновья Рудковской от Батурина — 19-лений Андрей и 20-летний Николай.