Стоимость «квадрата» жилья в Москве увеличилась на 5 процентов за февраль этого года

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Квадратный метр недвижимости в столичных новостройках подорожал на пять процентов за февраль 2022 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Метриум».

Так, приобрести «квадрат» жилья в городе можно за 281 тысячу рублей. При этом месяцем ранее цена составляла 261 тысячу рублей.

До этого пиковая статистика была зафиксирована в 2014 году. В марте того года купить квадратный метр в новостройках столицы можно было за 144–151 тысячу рублей.

Также подорожали и квартиры-студии. Их средняя стоимость достигла восьми миллионов рублей. При этом цена однокомнатной квартиры составила более 11 миллионов, а двухкомнатной — 16,3 миллиона, пишет Интерфакс.

3 марта стало известно, что девелоперы изменили цены на 44 процента квартир в Москве за сутки.

Утром 28 февраля ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку по ипотеке до 20 процентов — это максимальное в истории значение. Стоит ли торопиться с приобретением жилья в текущих условиях и каких обновлений ожидать в сфере недвижимости — «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости, ипотечного брокера Дмитрия Ракуты.