Захарова заявила, что свержение власти на Украине не является целью спецоперации

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Свержение действующей власти на Украине не является целью специальной операции России в республике. Об этом на брифинге в среду, 9 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Цели специальной военной операции — защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы России, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием. В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения, — уточнила она.

Захарова также выразила надежду на то, что на следующем раунде переговоров между Москвой и Киевом будут достигнуты определенные договоренности. По ее словам, на данный момент украинская сторона обеспечит безопасный проход мирных жителей по гуманитарным коридорам, передает ТАСС.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Глава российской делегации Владимир Мединский 8 марта заявил, что Россия подготовила 6 марта около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев.