Мединский рассказал о ходе переговоров с Украиной

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Россия надеется прийти к решению вопроса о признании Крыма, ДНР и ЛНР Украиной. Об этом во вторник, 8 марта, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, российская делегация согласилась не предавать огласке то, что говорит во время переговоров украинская сторона.

— По их словам, это (признание Крыма российским и суверенитета ДНР и ЛНР — прим. «ВМ») «практически» невозможно. На мой взгляд, между невозможно и практически невозможно большая разница, — рассказал Мединский.

Глава российской делегации подчеркнул, что этот вопрос имеет для России и ее граждан первостепенное значение. Он также выразил надежду, что со временем обеим сторонам удастся прийти к общему знаменателю.

Мединский сообщил, что Россия подготовила 6 марта около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев. Он подчеркнул, что подобное — доказательство неспособности Киева контролировать собственные вооруженные силы в окруженных городах.

После начала режима прекращения огня, отметил Мединский, из окруженных городов никто не вышел. Из этого можно сделать вывод, что украинские военные держат жителей в качестве «живого щита».

— Кстати, украинская сторона данный режим не соблюдает и время от времени продолжает стрелять, заставляя людей бояться выйти, — цитирует его РИА новости.

Днем ранее Мединский заявил, что ожидания России от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались. Он добавил, что Москва поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах, и выразил надежду, что они заработают 8 марта.

Мединский заключил, что Россия рассчитывала на подписание протокола, но этого сделать не удалось. В свою очередь член делегации Украины, советник главы офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий существенных результатов нет.

Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в ближайшее время. Об этом 7 марта сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.