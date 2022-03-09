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Пожар произошел в гаражном комплексе на юге Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Пожар произошел в гаражном комплексе на юге Москвы
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, Дорожная улица, 21с7 Карта всех событий

Пожар произошел на территории гаражного комплекса в районе Чертаново Северное на юге столицы. Об этом в среду, 9 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

По предварительным данным, МЧС, возгорание началось в одном из гаражей комплекса, расположенного по адресу Дорожная улица, 21, строение 7. Затем огонь перекинулся на рядом стоящий гараж. Всего горело четыре постройки.

— В 11:53 силами МЧС пожар был локализован, а в 12:11 полностью ликвидирован, — заключили в пресс-службе МЧС отметив, что площадь возгорания уточняется.

По словам источника «ВМ» в экстренных службах, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

— В гаражах находились автомобили. Пострадавших нет, — заключил собеседник «ВМ».

4 марта появилось видео с места пожара в многоквартирном доме в городском округе Шаховская.

3 марта сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Смоленском бульваре в столице.

28 февраля стало известно, что женщина пострадала при пожаре в общежитии. Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Расковой в доме 13. По данным ведомства, огонь распространился на площади 12 квадратных метров. Пожар удалось потушить.

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