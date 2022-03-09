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Риелтор рассказал, стоит ли инвестировать в недвижимость в ближайшее время

Ирина Игнатенко

Общество
Риелтор рассказал, стоит ли инвестировать в недвижимость в ближайшее время
Фото: depositphotos

На рынке недвижимости в ближайшие месяцы будут замечены перемены из-за стремления россиян «повысить эффективность работы капитала». Об этом сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По словам эксперта, при наличии средств на данный момент нужно инвестировать в недвижимость. Если приобрести готовое жилье для последующей сдачи в аренду, то квартира может приносить неплохой доход уже сейчас.

— Я думаю, что значительное количество людей захочет улучшить свое жилье, поменять на арендопригодное, чтобы повысить эффективность работы капитала, — отметил Константин Апрелев в комментарии ИА «НСН».

Ранее, в среду, 9 марта, в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку, чтобы поддержать отрасль и сохранить доступность жилья. Ипотека под пять процентов будет распространяться на массовые новостройки. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

В ближайшее время члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направят такую инициативу для обсуждения вице-премьеру Марату Хуснуллину.

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