Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Ленобласти вырос спрос на IT-специалистов

Ирина Игнатенко

Общество
В Ленобласти вырос спрос на IT-специалистов
Фото: pixabay.com/Lukas

Работодатели Ленинградской области все чаще ищут опытных IT-специалистов, сообщает издание «Невские новости».

Аналитики проанализировали вакансии в области информационных технологий и выяснили, что за последний год спрос на специалистов в этой сфере увеличился в два раза.

Также в список самых востребованных профессий попали инженер, системный администратор и программист-разработчик.

За год зарплата в IT-сфере выросла в полтора раза. В среднем в Ленинградской области сотрудники в этой сфере получают около 70 000 рублей. Специалистам без опыта предлагают от 40 тысяч рублей.

Как отмечают аналитики, больше всего заплатят разработчику: в среднем его ставка — 97 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более двух миллионов человек получили помощь в поиске работы в столичных центрах госуслуг. Этой возможностью за три года воспользовались уже более двух миллионов москвичей. Она доступна в 57 городских центрах.

Специалисты помогут составить резюме, определиться с вакансией и расскажут, как правильно вести себя на собеседовании.

Читайте также:
Работа Зарплаты Ленинградская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте