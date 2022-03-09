В Ленобласти вырос спрос на IT-специалистов

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Работодатели Ленинградской области все чаще ищут опытных IT-специалистов, сообщает издание «Невские новости».

Аналитики проанализировали вакансии в области информационных технологий и выяснили, что за последний год спрос на специалистов в этой сфере увеличился в два раза.

Также в список самых востребованных профессий попали инженер, системный администратор и программист-разработчик.

За год зарплата в IT-сфере выросла в полтора раза. В среднем в Ленинградской области сотрудники в этой сфере получают около 70 000 рублей. Специалистам без опыта предлагают от 40 тысяч рублей.

Как отмечают аналитики, больше всего заплатят разработчику: в среднем его ставка — 97 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более двух миллионов человек получили помощь в поиске работы в столичных центрах госуслуг. Этой возможностью за три года воспользовались уже более двух миллионов москвичей. Она доступна в 57 городских центрах.

Специалисты помогут составить резюме, определиться с вакансией и расскажут, как правильно вести себя на собеседовании.