HR-специалист дала советы, как найти подработку

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Дополнительный источник дохода поможет справиться с психологической напряженностью на фоне происходящих событий, а также позволит приобрести новые профессиональные навыки. Советы по поиску подработки дала россиянам HR-директор сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

В первую очередь эксперт посоветовала определить сферу, где можно получить дополнительный доход. Она может быть аналогичной основной занятости или из совершенно другой отрасли. Так, по ее словам, имеет смысл поинтересоваться у работодателя о возможности дополнительного заработка на текущем месте.

Юлия Санина предупредила, что, если человек решит зарабатывать в новой отрасли, нужно быть готовым к тому, что потребуются время и силы на адаптацию.

— У вас должно оставаться достаточно свободного времени на сон и восстановление сил. Подработка не должна навредить вашей основной работе, — добавила эксперт.

Она посоветовала регулярно обновлять резюме, не реже раза в год. При этом, по словам Саниной, следует обязательно перечислить собственные достижения, даже если они кажутся совершенно незначительными.

Откликаясь на вакансию, важно не игнорировать написание сопроводительных писем, убеждена HR-директор. В них можно написать о сильных сторонах и успехах. Такое письмо может запомниться работодателю, и даже в случае отказа соискателю могут предложить вакансию в другой раз.

Кроме того, специалист порекомендовала расширить круг поиска подработки. Для этого следует использовать не только специализированные сайты, но тематические группы или каналы в соцсетях, а также знакомых, пишет «Газета.ру».

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