В Кремле прокомментировали информацию о лабораториях США на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Наличие биологических лабораторий США на Украине и их работа будут интересны всему миру. Об этом в среду, 9 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российские специалисты выясняют информацию о работе биолабораторий. Информация об их деятельности будет представлена общественности «своевременно».

— Если говорить абсолютно серьезно, тема эта, конечно, очень важна. Тема очень важна. И важна она, наверное, для всего мира, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что на Украине существуют объекты биологических исследований. По ее словам, Штаты и Украина в настоящее время пытаются не допустить попадания материалов в руки россиян.

6 марта Минобороны РФ сообщило о разработке на Украине биологического оружия. Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

По словам Конашенкова, занимающиеся разработкой биологического оружия украинские лаборатории были частью военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.