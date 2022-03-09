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Риелтор рассказал, как изменятся цены на аренду жилья

Ирина Игнатенко

Общество
Риелтор рассказал, как изменятся цены на аренду жилья
Фото: Pixabay

Стоимость аренды жилья в ближайшее время не будет расти, несмотря на инфляцию, более того, есть основания ожидать некоторого снижения цен. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

— Мы не усматриваем ситуацию, которая привела бы к возможности роста цен на рынке аренды жилья, — отметил он в комментарии «Радио 1».

По словам эксперта, инфляция не вызовет увеличения цен на аренду, так как одновременно с этим действуют другие факторы, которые, наоборот, ведут к снижению цен: сокращение спроса и увеличение предложения.

Он также добавил, что у рынка аренды жилья есть циклические колебания, особенно это касается Москвы и Петербурга. Обычно, с января цены снижаются, это продолжается до конца лета. С августа начинается рост цен. Апрелев пояснил, что это связано с трудовой миграцией, а также с началом учебного года в вузах.

До этого Константин Апрелев рассказал, стоит ли инвестировать в недвижимость в ближайшее время. По словам эксперта, при наличии средств на данный момент нужно инвестировать в недвижимость.

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