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Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о слухах об отставке Набиуллиной

Георгий Соланович

Экономика
Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о слухах об отставке Набиуллиной
Фото: YouTube / Банк России

Кремлю ничего не известно по поводу слухов о возможной отставке главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом в среду, 9 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка, — уточнил он.

Песков также отметил, что Владимир Путин неоднократно высоко оценивал работу ЦБ России в целом и Набиуллиной в частности, передает РИА Новости.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже введены. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».

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