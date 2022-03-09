Ирина Хакамада дала советы, как сохранить спокойствие

Фото: instagram.com/irina_hakamada

Спикер и политик Ирина Хакамада рассказала, как сохранить свое ментальное спокойствие.

Она отметила, что в критических ситуациях нужно смотреть на природу и животных.

— Постоянно меняется природа, птицы перелетают, животные мигрируют, а потом возвращаются. Все меняется, и нужно переключать ракурс своего внимания, — сказала Хакамада в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Она рекомендует отвлекаться на что-то позитивное: можно прогуляться, начать читать книгу, посмотреть видеоверсии спектаклей.

— Пусть это будут даже три минуты, но ваш мозг переключится, ваш мозг, легкие задышат, потому что вы все свои поры забили негативной информацией, — сказала спикер.

Еще один действенный способ — общение с единомышленниками:

— Позовите в гости друзей, поговорите обо всем, обнимитесь.

Завершающий способ — музыкальная медитация. Хакамада предлагает включить музыку и расслабить свой мозг.

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