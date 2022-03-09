Мать Казьминой ответила на обвинения дочери в заражении сифилисом

Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Мать Алисы Казьминой, бывшей жены футболиста Андрея Аршавина ответила на обвинения дочери в том, что нейросифилисом ее заразили родственники.

Наталья Сарычева убеждена, что ее дочь страдает не только от тяжелой болезни, но и заболевания психического характера. Женщина заявила, что желает Алисе только добра, но та не готова ее услышать.

— Это не так просто — лечить принудительно. Я все знаю, переживаю, но что мне делать — не знаю, — цитирует Сарычеву StarHit.ru.

До этого Казьмина рассказала, что лечится от тяжелого заболевания — у нее третья стадия нейросифилиса. Это сифилитическое поражение головного или спинного мозга.

Женщина заявила, что ее подставили родные. По ее словам, первый муж и мать уже давно хотят упечь ее в психиатрическую больницу. Они переговорили с приятелем Казьминой Вячеславом, который работает на скорой помощи, и попросили сделать так, чтобы она заразилась нейросифилисом.

В феврале мать тяжелобольной Казьминой рассказала о конфликте с дочерью. Наталья Сарычева отрицает свою вину.