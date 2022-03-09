Воробьев: Строительство соцобъектов в Подмосковье идет по графику

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Возведение объектов социальной значимости в Подмосковье проходит в соответствии с графиком. Об этом в среду, 9 марта, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного совещания с главами городских округов и региональными министрами.

— Социальные объекты: мы продолжаем их строительство. И у нас все по плану. <…> Таких объектов у нас 58 строится. Строятся они в графике, точнее, даже с опережением, как мы пытаемся сделать, — цитирует Воробьева агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день глава региона посетил в новую школу на 550 мест, открытие которой планируется в сентябре 2022 года. Уточняется, что данный проект даст возможность ликвидировать в округе вторую смену.

Также Воробьев осмотрел новый детский сад № 79, который был построен на проспекте Астрахова в Мытищах. По его словам, в Подмосковье продолжается возведение новых школ и детских садов.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что в Московской области удалось установить рекорд, построив 9,5 миллиона квадратных метров жилых домов.