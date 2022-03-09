Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экономист рассказал, какой бизнес будет востребован в России

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист рассказал, какой бизнес будет востребован в России
Фото: Unsplash

Санкционные ограничения, введенные рядом стран против РФ, открывают множество возможностей для бизнеса в России. Такое заявление сделал экономист, предприниматель, кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Он отметил, что ближайшее время государство теперь будет развивать все сектора промышленности. В сфере сельского хозяйства будет оказана поддержка для малых и средних производителей, для индивидуальных хозяйств.

По его словам, огромная потребность появится в IT-технологиях.

— Новые финансовые компании будут создаваться. В оптовой и розничной торговле будут новые партнеры, новые логистические цепочки будут выстраиваться, новые производственные цепочки, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

До этого независимый экономист Андрей Бархота сообщил, что план по сохранению малых и средних предприятий может оказать эффективную поддержку финансово-хозяйственному сектору российского бизнеса. По его словам, негативный эффект от санкций состоит в росте долговой нагрузки из-за удорожания заимствований, а также в сокращении внутреннего спроса из-за снижения уровня потребления.

Читайте также:
Бизнес Санкции экономист
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте