Экономист рассказал, какой бизнес будет востребован в России

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Санкционные ограничения, введенные рядом стран против РФ, открывают множество возможностей для бизнеса в России. Такое заявление сделал экономист, предприниматель, кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Он отметил, что ближайшее время государство теперь будет развивать все сектора промышленности. В сфере сельского хозяйства будет оказана поддержка для малых и средних производителей, для индивидуальных хозяйств.

По его словам, огромная потребность появится в IT-технологиях.

— Новые финансовые компании будут создаваться. В оптовой и розничной торговле будут новые партнеры, новые логистические цепочки будут выстраиваться, новые производственные цепочки, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

До этого независимый экономист Андрей Бархота сообщил, что план по сохранению малых и средних предприятий может оказать эффективную поддержку финансово-хозяйственному сектору российского бизнеса. По его словам, негативный эффект от санкций состоит в росте долговой нагрузки из-за удорожания заимствований, а также в сокращении внутреннего спроса из-за снижения уровня потребления.