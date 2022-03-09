Экономист: Новые меры господдержки малого и среднего бизнеса помогут предприятиям

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План по сохранению малых и средних предприятий может оказать эффективную поддержку финансово-хозяйственному сектору российского бизнеса. Об этом в среду, 9 марта, заявил независимый экономист Андрей Бархота.

По его словам, негативный эффект от санкций состоит в росте долговой нагрузки из-за удорожания заимствований, а также в сокращении внутреннего спроса из-за снижения уровня потребления. Санкции, подчеркнул Бархота, также разрывают логистические цепочки.

— В этой связи поддержка льготной кредитной и гарантийной линией была бы весьма кстати, — заявил экономист.

Однако пока что субъекты предпринимательства ожидают больше ясности относительно протяженности нестабильного периода. Но российские предприниматели уже имеют опыт работы во время пандемии. Это, утверждает Бархота — «очень хороший пример» постепенного преодоления экономической рецессии и выхода к устойчивому развитию, передает НСН.

9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти разработали план действий, который поможет стабилизировать экономику в условиях санкций. По его словам, правительство предлагает освободить россиян, которые имеют банковские вклады на сумму более миллиона рублей, от НДФЛ с процентов по ним за текущий и прошлый годы.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.