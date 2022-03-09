Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экономист: Новые меры господдержки малого и среднего бизнеса помогут предприятиям

Евгений Белоусов

Экономика
Экономист: Новые меры господдержки малого и среднего бизнеса помогут предприятиям
Фото: Pixabay / LEANDRO AGUILAR

План по сохранению малых и средних предприятий может оказать эффективную поддержку финансово-хозяйственному сектору российского бизнеса. Об этом в среду, 9 марта, заявил независимый экономист Андрей Бархота.

По его словам, негативный эффект от санкций состоит в росте долговой нагрузки из-за удорожания заимствований, а также в сокращении внутреннего спроса из-за снижения уровня потребления. Санкции, подчеркнул Бархота, также разрывают логистические цепочки.

— В этой связи поддержка льготной кредитной и гарантийной линией была бы весьма кстати, — заявил экономист.

Однако пока что субъекты предпринимательства ожидают больше ясности относительно протяженности нестабильного периода. Но российские предприниматели уже имеют опыт работы во время пандемии. Это, утверждает Бархота — «очень хороший пример» постепенного преодоления экономической рецессии и выхода к устойчивому развитию, передает НСН.

9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти разработали план действий, который поможет стабилизировать экономику в условиях санкций. По его словам, правительство предлагает освободить россиян, которые имеют банковские вклады на сумму более миллиона рублей, от НДФЛ с процентов по ним за текущий и прошлый годы.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Читайте также:
Экономика Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте