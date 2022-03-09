Андрей Бочкарев: На строящейся станции метро «Физтех» начались монолитные работы

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Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия Карта всех событий

На строящейся станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро началось выполнение монолитных работ. Об этом в среду, 8 марта, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На будущей станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро началось возведение монолитных конструкций, в частности, выполняется устройство бетонного основания станционного комплекса — здесь уже уложено порядка 1000 кубометров бетона, — рассказала заммэра.

По его словам, длина участка от станции «Селигерской» до «Физтеха», продлевающего Люблинско-Дмитровскую линию, составит около шести километров. Его строительная готовность оценивается почти на 25 процентов.

Глава строительного комплекса уточнил, что между станциями завершили тоннелепроходку. Он отметил, что помимо «Физтеха» продолжаются работы по строительству станций «Яхромская» и «Лианозово».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на «Физтехе» специалисты выносят из зоны строительства инженерные сети. Кроме того здесь ведется разработка грунта, крепление котлована и монтируются ограждающие конструкции.

— На «Лианозово» уже полностью выполнены вынос инженерных коммуникаций и установка ограждающих конструкций котлована, завершается разработка грунта, а готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на две трети, — уточнил он.

По словам главы холдинга, на станции «Яхромской» работы ведутся согласно графику.

Продление линии до станции «Физтех» в поселке Северный позволит разгрузить Дмитровское шоссе и северные участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. Новые станции улучшит транспортное обслуживание жителей районов Восточное Дегунино, Дмитровский, Бескудниковский, Лианозово и поселка Северный, позволив сэкономить до 20 минут в пути.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел станцию московского метрополитена «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии, которая находится на стадии строительства. Он отметил, что Люблинско-Дмитровская ветка метро, ее продление — является одной из крупнейших строек метростроения Москвы. По результатам продления она увеличится почти в два раза: вместо 14 станций, которые были в 2010 году, будет 26 станций метрополитена.