Депутат МГД Олег Артемьев: Реконструкция развязки на Липецкой улице выполнена почти на четверть

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Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Работы по реконструкции развязки на Липецкой улице выполнены уже на 21 процент. Об этом в среду, 9 марта, сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

— Сейчас работы выполнены уже на 21 процент, взят хороший темп, и это очень ценят жители наших районов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работы по реконструкции будут ускорены и завершены не в 2024 году, как это планировалось изначально, а в 2023 году, — рассказал парламентарий.

По его словам, завершения реконструкции особенно ждут бирюлевцы, так как открытие улицы разгрузит автомобильный трафик в районах Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и прилегающих территориях.

Олег Артемьев напомнил, что прежняя развязка клеверного типа не отвечала требованиям значительно увеличившегося трафика автомобилей в районах, которые прилегают к МКАД. По его словам, автомобильные заторы негативно отражались на экологии, так как при медленном движении количество выхлопных газов, выбрасываемых транспортом, увеличивается.

Парламентарий добавил, что на участке приведут в порядок почти 10 километров дорог. Кроме того здесь построили семь путепроводов и проложили тоннель. Также будут возведены четыре надземных пешеходных перехода. А шумозащитные экраны позволят снизить уровень шума.

Он отметил, что большой инфраструктурный проект, реализуемый на юге столицы, за счет создания единой вылетной магистрали поможет не только жителям этих районов, но и всем городским автомобилистам.

Олег Артемьев упомянул и другие инфраструктурные проекты на юге Москвы.

— Проект строительства Бирюлевской линии метро уже обрел реальные очертания. Запуск линии также повлияет на автомобильную нагрузку в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, — заключил он.

До этого стало известно, что специалисты на 19 процентов завершили строительство эстакады через Рублевское шоссе в столице.