Инна Святенко: «Московское долголетие» стало одним из самых ярких проектов нашего города

Фото: Пресс-служба Совфеда

«Московское долголетие» стало наиболее ярким столичным проектом, который начали перенимать в других регионах. Об этом сообщила представитель Мосгордумы в верхней палате парламента РФ Инна Святенко.

По ее словам, занятия «Московского долголетия» с 15 марта постепенно возвращаются в офлайн-режим после долгого периода дистанционной работы. Сенатор отметила, что участие в них примут тысячи горожан.

— Анализируя тот опыт, который накоплен за это время в Москве, можно сказать, что «Московское долголетие» стало одним из самых ярких и неожиданно популярных проектов нашего города. <…> Опытом Москвы заинтересовались в субъектах. Многие регионы уже применяют столичные идеи и наработки, благодаря этому жизнь пожилых людей по всей России становится с каждым годом все более насыщенной и интересной, — заявила Инна Святенко.

Она отметила эффективность проекта для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. При этом парламентарий обратила внимание, что продление активного возраста жизни имеет не только социальное значение, но и экономическое.

Сенатор подчеркнула, что в связи с пандемией коронавируса «Московское долголетие» перешло на новый уровень. Дистанционная работа позволила совместить новейшие социальные и информационные технологии.

— Никто не верил, что дистанционно, в самоизоляции, наши бабушки и дедушки будут чем-либо заниматься. Но скептики оказались не правы — участники даже танцевали по зуму, а теперь они возвращаются в привычные условия очного режима, — добавила Инна Святенко, отметив, что проект продолжит развиваться, подслаиваясь под нужды москвичей.

Она подчеркнула, что онлайн-работа «Московского долголетия» помогла познакомить старшее поколение с информационными технологиями. Теперь они гораздо активнее пользуются онлайн-сервисами, в том числе записываются к врачу и совершают покупки в интернет-магазинах.

Святенко назвала «Московское долголетие» проектом высокой значимости в сфере соцзащиты и поддержки людей старшего возраста.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение по развитию системы социальной защиты москвичей на 2022 год и отметил эффективность системы социальной помощи пожилым гражданам города.