Минобороны: Российская армия уничтожила более 90 процентов зенитных ракетных комплексов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

За время проведения специальной военной операции на Украине российская армия уничтожила практически все зенитные ракетные комплексы ВСУ. Об этом в среду, 9 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

— За время проведения операции Вооруженными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125. Это более 90 процентов от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов, — заявил он.

По словам Конашенкова, также из строя было выведено 90 процентов украинских военных аэродромов.

— Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины, — заявил он на брифинге.

8 марта сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили почти 2,6 тысячи военных объектов на Украине с начала операции. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса». Также были ликвидированы 897 танков и других бронированных машин. Авиация ВКС уничтожила 8 марта 32 военных объекта, среди которых четыре пункта управления и три радиолокационные станции.