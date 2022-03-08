Россия ликвидировала почти 2,6 тысячи военных объектов на Украине

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили почти 2,6 тысячи военных объектов на Украине с начала операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 8 марта.

— Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 81 радиолокационная станция, — сказал военный.

Он уточнил, что также ликвидированы 897 танков и других бронированных машин. Авиация ВКС уничтожила 8 марта 32 военных объекта, среди которых четыре пункта управления и три радиолокационные станции, приводит слова Конашенкова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.