Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны примет меры, чтобы не допустить попадание срочников на Украину

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны примет меры, чтобы не допустить попадание срочников на Украину
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России обнаружило несколько фактов присутствия на военной спецоперации на Украине российских солдат, проходящих срочную службу. Об этом заявил в среду, 9 марта, официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

— Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России, — подчеркнул он.

По словам Конашенкова, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной украинской группы. В результате нападения ряд российских солдат, в том числе и проходящих срочную службу, оказались захвачены.

— В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих, — подчеркнул Конашенков на брифинге.

Также он сообщил, что за все время проведения военной спецоперации российской армией было уничтожено более 90 процентов зенитных ракетных комплексов Украины. Кроме того, из строя было выведено 90 процентов украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Читайте также:
Украина Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте