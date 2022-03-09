Минобороны примет меры, чтобы не допустить попадание срочников на Украину

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России обнаружило несколько фактов присутствия на военной спецоперации на Украине российских солдат, проходящих срочную службу. Об этом заявил в среду, 9 марта, официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

— Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России, — подчеркнул он.

По словам Конашенкова, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной украинской группы. В результате нападения ряд российских солдат, в том числе и проходящих срочную службу, оказались захвачены.

— В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих, — подчеркнул Конашенков на брифинге.

Также он сообщил, что за все время проведения военной спецоперации российской армией было уничтожено более 90 процентов зенитных ракетных комплексов Украины. Кроме того, из строя было выведено 90 процентов украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.