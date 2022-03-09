В Кремле отреагировали на факт участия срочников в операции на Украине

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Материалы об участии срочников в операции на Украине направлены в Главную военную прокуратуру. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 9 марта.

— В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, — сказал чиновник.

Путин до начала операции потребовал довести до всех командиров запрет на участие в ней срочников, приводит слова Пескова РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

9 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил об обнаружении ряда фактов присутствия на военной спецоперации на Украине российских солдат, проходящих срочную службу. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России, заверил он.

По словам Конашенкова, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной украинской группы. В результате нападения ряд российских солдат, в том числе и проходящих срочную службу, оказались захвачены.