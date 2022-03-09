Российские паралимпийцы станут участниками Зимних Игр в Ханты-Мансийске

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Зимние Игры «Мы вместе. Спорт» для паралимпийцев из России состоятся на объектах АУ «ЮграМегаСпорт» в Ханты-Мансийске. Об этом говорится на сайте учреждения.

Директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко заявил, что учреждение активно готовится к играм «Мы вместе». Ориентировочно, мероприятие пройдет в период с 16 по 21 марта 2022 года.

— Мы должны сделать все возможное для того, чтобы это масштабное событие прошло на высоком организационном уровне <...> На сегодняшний день известно, что во всероссийских играх примут участие порядка 70 спортсменов в 6 видах спорта —лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи, следж-хоккей, — рассказал он.

По его словам, учреждению придется в максимально сжатые сроки заняться подготовкой площадок для проведения мероприятия.

Международный паралимпийский комитет решил не допускать российских спортсменов к Паралимпиаде-2022. Такое решение было принято в связи с тем, что многие иностранные спортсмены отказались выходить против сборной России.

6 марта российские паралимпийцы вернулись из Пекина в Москву.