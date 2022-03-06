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Российские паралимпийцы вылетели из Пекина в Москву

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Спорт
Российские паралимпийцы вылетели из Пекина в Москву
Фото: paralymp.ru

Борт с паралимпийской сборной России вылетел из Пекина в Москву. Спортсмены должны были выступить на Паралимпийских играх, но из-за санкций на фоне российской спецоперации на Украине оказались не допущены к соревнованиям.

Рейс вылетел из Пекина в 6:23 по московскому времени. Прибытие спортсменов в Москву ожидается в 14:43, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Паралимпийский комитет России (ПКР) не сможет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить российских спортсменов до Игр в Пекине. Об этом сообщается на сайте комитета.

3 марта Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в Пекине. Причиной для такого решения послужил отказ спортсменов из многих стран выходить на соревнования против сборной России.

При этом 2 марта сообщалось, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Игр.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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