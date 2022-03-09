Путин рассказал Шольцу об организации гуманитарных коридоров на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера ФРГ Олафа Шольца об организации на Украине гуманитарных коридоров. Об этом в среду, 9 марта, сообщили на официальном сайте Кремля.

Во время телефонного разговора Путин рассказал Шольцу об итогах третьего раунда переговоров между россией и Украиной.

— Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, — говорится в сообщении.

Также российский президент проинформировал канцлера о попытках украинских боевиков помешать эвакуации мирного населения. Лидеры обеих государств договорились о продолжении контактов.

8 марта глава Национального центра управления обороной России заявил Михаил Мизинцев, что националисты пресекают любые попытки выхода людей через гуманитарные коридоры в Россию. Всего ими удерживаются в заложниках как «живой щит» более 4,5 миллиона мирных граждан, добавил генерал.

Москва, по его данным, выполнила алгоритм подготовки к эвакуации, но Киев утвердил лишь маршрут из города Сумы через Полтаву и далее на границу с Польшей. По данному пути эвакуированы 723 иностранца из Индии, Китая, Иордании и Туниса.

Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в ближайшее время. Об этом 7 марта сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.