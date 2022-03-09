Табачный концерн Philip Morris прекращает инвестиции в России

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Американский табачный концерн Philip Morris International (PMI) прекращает инвестиции в проекты на территории России. Об этом в среду, 9 марта, сообщили на сайте компании.

— Philip Morris International Inc. объявляет о приостановке запланированных инвестиций в РФ, включая все запуски новых продуктов, коммерческие инвестиции и инвестиции в разработку инноваций и промышленность, — говорится в сообщении.

Кроме того, компания намеревается сократить производство своих продуктов в России. Однако PMI продолжит выплачивать зарплаты российским сотрудникам в течение приостановки инвестиций.

Данное решение было принято из-за проводимой РФ военной операции на Украине, передает ТАСС.

Днем ранее стало известно, что компания Coca-Cola приостанавливает свою деятельность на территории России. Данная информация следует из заявления, опубликованного на сайте компании. Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company.

В этот же день сообщалось, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудникам в стране.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.