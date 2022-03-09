Столичные спасатели помогли провалившемуся под лед подростку

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Сотрудники поисково-спасательной станции «Серебряный Бор» помогли подростку, который провалился под лед на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) в среду, 9 марта.

Инцидент произошел днем 9 марта в районе улицы Живописная, дом 50.

Приехавшие по вызову спасатели обнаружили в 1,5 километра от станции на берегу насквозь промокшего подростка. Рядом с ним лежал велосипед.

15-летнего мальчика доставили на станцию, где его отогрели, оказали первую помощь и напоили горячим чаем.

— После осмотра бригадой скорой помощи подростка госпитализировали в специализированное лечебное заведение с признаками переохлаждения, — уточняется в сообщении Telegram-канала «ЧСтные новости Москвы».

Выяснилось, что мальчик катался на велосипеде по берегу Москвы-реки. Не удержавшись, он упал в ледяную воду. Очевидцы происшествия на противоположном берегу обратились за помощью спасателей.

Ранее жителей Москвы предупредили об опасности выхода на лед в начале весны.