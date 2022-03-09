ЦБ решил не проводить торги акциями на Московской бирже 10 марта

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Торги в секции фондового рынка не состоятся 10 марта на Московской бирже. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ в среду, 9 марта.

— Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00. Режим работы Московской биржи на 11 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 11 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

Исключение, в частности, составят режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, секция срочного рынка, а также товарная секция, отмечается на сайте ЦБ.

9 марта «ВМ» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал происходящее «периодом переосмысления», после которого все стабилизируется. Понижение рейтинга он связывает с методологией подсчета, которую используют рейтинговые агентства.