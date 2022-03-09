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Reuters: Приостановка работы в РФ обойдется McDonald's в 50 миллионов долларов в месяц

Евгений Белоусов

Общество
Reuters: Приостановка работы в РФ обойдется McDonald's в 50 миллионов долларов в месяц
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Временное прекращение работы всех ресторанов в России будет стоить компании McDonald's 50 миллионов долларов каждый месяц. Об этом в среду, 9 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Во вторник, 8 марта, компания McDonald's сообщила, что временно закроет все 850 ресторанов в России из-за проводимой РФ военной операции на Украине, передает агентство.

При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудникам в стране. Директор организации Крис Кемпчински подчеркнул, что закрытие точек на данный момент является правильным решением.

Также сообщалось, что американский производитель виски Jack Daniel's и водки Finlandia — компания Brown-Forman — приостанавливает деятельность на территории России. Такое же решение принял американский табачный концерн Philip Morris International (PMI).

Днем ранее стало известно, что компания Coca-Cola приостанавливает свою деятельность на территории России. Данная информация следует из заявления, опубликованного на сайте компании. Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company.

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