Пользователи YouTube фиксируют сбои в работе сервиса

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9 марта пользователи видеохостинга YouTube начали сообщать о неполадках в работе сервиса. Отмечается, что жалобы фиксировались по всему миру. Об этом говорится в данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство пользователей заметили сбои в работе веб-сайта, а порядка 14 процентов пожаловались некорректную работу приложения.

Также наблюдаются сбои в видеотрансляциях.

— Отчеты об ошибках поступали от пользователей из России, Великобритании, Нидерландов, Испании и других стран, — следует из данных.

Недавно стало известно, что Instagram скроет пользователям из России и Украины информацию о подписчиках и тех, на кого они подписаны.

4 марта в Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook заблокирована в России из-за дискриминации СМИ. По данным ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.