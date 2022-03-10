СМИ: Coca-Cola повысит цены на напитки

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С понедельника, 14 марта, в России ожидается повышение цен на ассортимент компании «Coca-Cola HBC Россия». Отмечается, что цены буду увеличены на 15-30 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо компании.

Официальное письмо и прайс-лист будут отправлены позже.

— На решение могло повлиять удорожание сырья, материалов, логистики, а также отказ Coca-Cola от инвестиций в скидки, — пишет газета.

Ранее стало известно, что компания Coca-Cola приостанавливает свою деятельность на территории России. Данная информация следует из заявления, опубликованного на сайте компании. Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company.

В этот же день сообщалось, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудникам в стране.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.