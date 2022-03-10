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Многодетные семьи в России могут освободить от оплаты ЖКУ

Виктория Храменкова

Общество
Многодетные семьи в России могут освободить от оплаты ЖКУ
Фото: Иванко Игорь/АГН «Москва»

Многодетным семьям в России могут начать выплачивать субсидии за ЖКУ в размере 100 процентов. Об этом в четверг, 10 марта, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Отмечается, что многодетными считаются семьи, где воспитывается три и более ребенка.

— Предложения направили в Минстрой, в ближайшее время их рассчитывают представить и в кабмин. Также в числе инициатив — субсидирование 70 процентов платы за ЖКУ людям старше 65 лет, — добавила зампредседателя, передает газета «Известия».

Также предлагается предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых числятся безработные граждане.

7 марта специалисты Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассказали, что денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг полагается гражданам, у которых на оплату «коммуналки» уходит значительная часть дохода. Так, если на коммунальные платежи уходит более 10 процентов совокупного дохода, то семья может претендовать на денежную компенсацию.

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