Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минобороны сообщили об обнаружении нескольких фактов присутствия срочников на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны сообщили об обнаружении нескольких фактов присутствия срочников на Украине
Фото: Минобороны РФ

В частях российских вооруженных сил, которые принимают участие в спецоперации РФ на Украине, обнаружились несколько фактов присутствия военных срочной службы. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, почти все такие солдаты были выведены с украинской территории.

Конашенков добавил, что на одно подразделение российской армии, которое находится в тылу, было совершено нападение диверсантов нацбатальона. В результате этого некоторые срочники были захвачены.

Теперь ведомство принимает соответствующие меры по недопущению отправления военных-срочников в районы боевых действий, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Спецоперации Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте