В Минобороны сообщили об обнаружении нескольких фактов присутствия срочников на Украине

Фото: Минобороны РФ

В частях российских вооруженных сил, которые принимают участие в спецоперации РФ на Украине, обнаружились несколько фактов присутствия военных срочной службы. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, почти все такие солдаты были выведены с украинской территории.

Конашенков добавил, что на одно подразделение российской армии, которое находится в тылу, было совершено нападение диверсантов нацбатальона. В результате этого некоторые срочники были захвачены.

Теперь ведомство принимает соответствующие меры по недопущению отправления военных-срочников в районы боевых действий, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.