Москвичам рассказали о разработках школьников в технологическом предпринимательстве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В декабре прошлого года прошел чемпионат по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы». Креативные школьники и студенты представили тренажер для отработки стрессовых ситуаций для социальных работников, умные пешеходные переходы, электростанцию морского базирования и другие разработки.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что сейчас в городе у молодежи есть все возможности для реализации своего таланта. Так, например, с раннего возраста школьники осваивают наукоемкие и инновационные отрасли.

— Чтобы выявить такие проекты и помочь их дальнейшему развитию, мы провели чемпионат «Технолидеры Москвы». Именно за его участниками, молодыми амбициозными ребятами, которые способны смотреть на привычные вещи свежим взглядом, — будущее малого и среднего бизнеса как Москвы, так и страны в целом, — заявил глава ведомства.

В рамках чемпионата 62 команды представили свои идеи из разных сфер: нанотехнологии, искусственный интеллект, робототехника, инновационные технологии, экологичные источники энергии и другие. Всего в конкурсе было объявлено 11 победителей. Вместе с лидерами отраслевых компаний ребята продолжили развивать свои проекты, пишет официальный сайт мэра Москвы.

24 февраля в столице стартовал прием заявок на участие в межпредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал». В нем примут участие учащиеся столичных школ. Ребята смогут попробовать свои знания в семи сферах: инженерия, IT, медицина, предпринимательство, академическое, кадетское и педагогическое направления.