Двугорбый верблюд появился в Центре воспроизводства столичного зоопарка

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Двугорбый верблюд появился в Центре воспроизводства Московского зоопарка в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада в четверг, 10 марта.

Уточняется, что животное назвали Вениамином.

— Вениамин прибыл в центр под Волоколамском в конце января. Ехал верблюд из Ростова, но долгую дорогу перенес спокойно. Выгрузка не заняла много времени, и вскоре верблюд уже прогуливался по своему просторному вольеру, — отметили специалисты.

К новым людям питомец быстро привык и отнесся к ним радушно и открыто, пишет РИА Новости.

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18 января в Центре воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка под Волоколамском в Подмосковье на свет появился детеныш домашнего яка. Специалисты установили, что это самка. Детеныш и родители живут в одном вольере, хотя обычно принято отделять самца от семьи. Однако отец Михаил оказался дружелюбным и проявил интерес к малышке. Позже на портале «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору имени для детеныша домашнего яка.