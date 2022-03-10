Клишас заявил, что активы уходящих из РФ иностранных компаний могут быть заблокированы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Активы зарубежных компаний из списка недружественных стран, которые покидают российский рынок, могут быть заблокированы, а права собственности ограничены. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

— Могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры, — цитирует политика РИА Новости.

9 марта стало известно, что партия «Единая Россия» предложила национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне специальной военной операции на Украине. Игорь Строганов, доцент кафедры предпринимательства и логистики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что означает «национализация» и как это может работать.

В этот же день правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций.