Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Анджелина Джоли планирует снять фильм по роману Алессандро Барикко «Без крови»

Ирина Игнатенко

Общество
Анджелина Джоли планирует снять фильм по роману Алессандро Барикко «Без крови»

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли подписала трехлетний контракт с британской компанией Freemantle. Звезда примет участие в производстве сериалов, игровых и документальных фильмов.

Сообщается, что Джоли будет пробовать себя не только в качестве актрисы, но и продюсера и режиссера. Первым проектом станет экранизация бестселлера итальянского автора Алессандро Барикко «Без крови».

Съемки фильма планируют начать в Италии, хотя в книге действие происходит в Латинской Америке. Джоли будет работать на съемочной площадке как режиссер, она также возьмет на себя обязанности продюсера.

Ранее актриса уже пробовала себя в качестве режиссера. Свой первый фильм она сняла в 2007 году. Документальная лента «Место во времени» получила высокие оценки критиков и была тепло принята зрителями из разных стран, передает ФАН.

До этого Анджелина Джоли показала фото невероятно похожей на нее дочери. Снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

Наследницу актрисы зовут Шайло. Вместе с матерью она прибыла в загородный дом в Камбодже.

Читайте также:
планы на карьеру Анджелина Джоли Режиссеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте