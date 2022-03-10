Анджелина Джоли планирует снять фильм по роману Алессандро Барикко «Без крови»

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли подписала трехлетний контракт с британской компанией Freemantle. Звезда примет участие в производстве сериалов, игровых и документальных фильмов.

Сообщается, что Джоли будет пробовать себя не только в качестве актрисы, но и продюсера и режиссера. Первым проектом станет экранизация бестселлера итальянского автора Алессандро Барикко «Без крови».

Съемки фильма планируют начать в Италии, хотя в книге действие происходит в Латинской Америке. Джоли будет работать на съемочной площадке как режиссер, она также возьмет на себя обязанности продюсера.

Ранее актриса уже пробовала себя в качестве режиссера. Свой первый фильм она сняла в 2007 году. Документальная лента «Место во времени» получила высокие оценки критиков и была тепло принята зрителями из разных стран, передает ФАН.

До этого Анджелина Джоли показала фото невероятно похожей на нее дочери. Снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

Наследницу актрисы зовут Шайло. Вместе с матерью она прибыла в загородный дом в Камбодже.