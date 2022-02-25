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Анджелина Джоли показала фото невероятно похожей на нее дочери

Георгий Соланович

Общество
Анджелина Джоли показала фото невероятно похожей на нее дочери
Фото: EPA

Актриса Анджелина Джоли показала очень похожую на нее 15-летнюю дочь. Снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

Наследницу актрисы зовут Шайло. Вместе с матерью она прибыла в загородный дом в Камбодже для отдыха и бизнеса.

Анджелина Джоли показала фото невероятно похожей на нее дочери Фото: angelinajolie

— Провели несколько дней в Камбодже среди гостеприимных местных жителей. Я чувствую, что моя душа восстанавливается. Это всегда была особенная страна для меня и нашей семьи. Я рада встретиться с друзьями и коллегами из фонда MJP в округе Самлаут, — написала Джоли в Instagram.

Примечательно, что фонд MJP был создан Джоли и Бредом Питтом в 2003 году — звездные актеры тогда были женаты. После их развода в 2016-м Питт сразу же перестал финансировать организацию.

В октябре прошлого года Брэд Питт проиграл в суде своей бывшей супруге, актрисе Анджелине Джоли по делу об опеке над детьми. Верховный суд Калифорнии отклонил его апелляцию.

В сентябре Брэд Питт подал в суд на бывшую супругу из-за поместья Chateau Miraval во Франции.

Ранее Питта заподозрили в возобновлении романа с актрисой Марго Робби, с которой они вместе снимаются в картине «Вавилон».

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