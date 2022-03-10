МО РФ: В финансируемых США на Украине лабораториях шли опыты с COVID-19 летучих мышей

Фото: Минобороны РФ

В рамках биологических исследований на территории Украины Пентагон планировал создать механизмы скрытого распространения смертельных патогенов. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно документам, Штаты планировали вести на Украине в текущем году работы по патогенам летучих мышей и рептилий, а также изучать возможности переноса животными чумы и язвы, передает РИА Новости.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что на Украине существуют объекты биологических исследований. По ее словам, Штаты и Украина в настоящее время пытаются не допустить попадания материалов в руки россиян.

6 марта Минобороны РФ сообщило о разработке на Украине биологического оружия. Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

По словам Конашенкова, занимающиеся разработкой биологического оружия украинские лаборатории были частью военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.