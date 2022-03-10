В России предложили повысить лимит на снятие валюты вкладчикам с детьми

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением увеличить лимит на снятие валюты вкладчикам с детьми.

Он напомнил, что после введения масштабных санкций со стороны западных стран Центробанк ограничил для граждан возможность снятия наличной валюты с банковских вкладов в сумме более 10 тысяч долларов в течение полугода. В настоящее время не имеет значения, есть ли у вкладчика дети, — сумма не должна быть превышена.

— Прошу оценить целесообразность повысить лимиты на снятие валютной наличности гражданами на 10 тысяч долларов за каждого малолетнего ребенка вкладчика в возрасте до 14 лет включительно, что позволит семьям с детьми более свободно распоряжаться собственными валютными накоплениями, — отметил Антон Орлов.

Он подчеркнул, что поддержка семей с детьми является одной из основ государственной политики России, передает RT.

С 9 марта по 9 сентября 2022 года Банк России ввел временный порядок съема наличной валюты с крупных вкладов. Отмечается, что будет запрещено снимать более десяти тысяч долларов наличными.