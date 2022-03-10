Диетологи перечислили напитки, способствующие снижению веса

Фото: depositphotos

Американские диетологи перечислили напитки, которые помогут избавиться от лишнего веса.

Специалисты отмечают, что люди, которые хотят снизить вес, должны внимательно следить за тем, какие напитки они пьют на протяжении дня.

Врач Элиз Харлоу советует пить смузи. По ее мнению, данный напиток способен заменить не только питье, но и прием пищи.

Диетолог Триста Бест, в свою очередь, советует полностью отказаться от напитков, на которых стоит пометка «диетические». Искусственные подсластители, по словам медиков, вызывают чрезмерное газообразование и вредят микрофлоре кишечника.

Также эксперты советуют пить больше воды. Личная норма рассчитывается следующим образом: следует пить тридцать миллилитров воды на один килограмм массы тела, передает «МИР 24».

Еще один полезный напиток — зеленый чай. Он ускоряет обмен веществ в организме.

До этого британский врач Крис Стил перечислил полезные для гипертоников продукты. Идеальным напитком для тех, у кого есть проблемы с высоким давлением, врач назвал чай из гибискуса или другие травяные настои.