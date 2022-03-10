Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетологи перечислили напитки, способствующие снижению веса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетологи перечислили напитки, способствующие снижению веса
Фото: depositphotos

Американские диетологи перечислили напитки, которые помогут избавиться от лишнего веса.

Специалисты отмечают, что люди, которые хотят снизить вес, должны внимательно следить за тем, какие напитки они пьют на протяжении дня.

Врач Элиз Харлоу советует пить смузи. По ее мнению, данный напиток способен заменить не только питье, но и прием пищи.

Диетолог Триста Бест, в свою очередь, советует полностью отказаться от напитков, на которых стоит пометка «диетические». Искусственные подсластители, по словам медиков, вызывают чрезмерное газообразование и вредят микрофлоре кишечника.

Также эксперты советуют пить больше воды. Личная норма рассчитывается следующим образом: следует пить тридцать миллилитров воды на один килограмм массы тела, передает «МИР 24».

Еще один полезный напиток — зеленый чай. Он ускоряет обмен веществ в организме.

До этого британский врач Крис Стил перечислил полезные для гипертоников продукты. Идеальным напитком для тех, у кого есть проблемы с высоким давлением, врач назвал чай из гибискуса или другие травяные настои.

Читайте также:
Лишний вес напитки Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте