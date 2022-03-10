Эксперты рассказали, как выбрать недвижимость для инвестиций

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Эксперты дали советы, как выбрать недвижимость для инвестиций.

Руководитель департамента продаж РАД, советник генерального директора Наталья Круглова отметила, что в настоящее время многие приобретают недвижимость, чтобы сберечь капитал.

— Для этого подойдет покупка любого вида недвижимости в том бюджете, который доступен клиенту. Это машино-места, квартиры, а также небольшие коммерческие объекты, — отметила она в комментарии Life.ru.

По словам экспертов, в настоящее время будет расти спрос на маленькие квартиры-студии.

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин отметил, что в настоящее время определенные сегменты коммерческой недвижимости представляются более надежным инструментом для вложений. По его словам, аренда коммерческих площадей понятна с точки зрения окупаемости, ставок и выставляемой цены и будет приносить стабильный доход долгое время.

До этого риелтор Константин Апрелев рассказал, стоит ли инвестировать в недвижимость в ближайшее время. По словам эксперта, при наличии средств на данный момент нужно инвестировать в недвижимость.