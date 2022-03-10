Полицейские задержали мужчину, изрезавшего пассажира метро

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Саларьево Карта всех событий

Задержан мужчина, изрезавший ножом пассажира московского метрополитена. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Накануне вечером между двумя мужчинами после непродолжительного словесного конфликта произошла драка. Инцидент случился в подземном переходе станции метро «Саларьево» Сокольнической линии.

Видео: МВД Медиа

— В какой-то момент злоумышленник нанес своему оппоненту множественные ранения в область поясницы предметом, конструктивно схожим с ножом, — уточняется в сообщении ведомства.

Пострадавший был госпитализирован в одну из столичных больниц. После оказания необходимой помощи он был отпущен домой, ему ничего не угрожает.

В четверг, 10 марта, нападавшего задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции на метрополитене и доставили в отдел.

В отношении 34-летнего приезжего из региона России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью» — прим. «ВМ») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

9 марта стало известно, что суд заключил под стражу мужчину, причастного к совершению двух убийств на территории Москвы. Первое преступление произошло утром 8 марта на станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро. Двое знакомых мужчин сильно поссорились. В ходе конфликта один из них достал нож и нанес оппоненту множественные ранения. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.